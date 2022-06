Tro ar Yeoded Gozh – La balade du Yaudet ancien – Circuit des chapelles Ploulec’h, 6 août 2022, Ploulec'h.

Tro ar Yeoded Gozh – La balade du Yaudet ancien – Circuit des chapelles Le Yaudet 30, route du Yaudet, Ploulec’h

2022-08-06 – 2022-08-06 Le Yaudet 30, route du Yaudet,

Ploulec’h 22300

Balade patrimoine doublée en breton : sadornioù 30 a viz Gouere ha 13 a viz Eost e 14 e 30 – « Tro ar Yeoded – Baleadenn e Brezhoneg »

Elle permet de retracer le passé du site portuaire, de son apogée à l’âge du fer aux pèlerinages de la Renaissance, de l’Armorique à la Bretagne. Le Tro ar Yeoded Gozh rappelle les légendes et les mystères de l’endroit. À l’arrivée : un verre de cidre et une crêpe à chaque participant. Chaussures de marche recommandées.

Départ du calvaire « la Croix du Salut »). Durée 2 h 30. Distance 2 km (dénivelé 2 fois 60 m).

Le Yaudet 30, route du Yaudet, Ploulec’h

