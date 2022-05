Triwap Théâtre Ducourneau, 1 juin 2022, Agen.

Triwap

Théâtre Ducourneau, le mercredi 1 juin à 20:30

Énorme succès à Avignon : trois jeunes brillants touche-à-tout, à la fois chanteurs, multi-instrumentistes et comédiens, composent des chansons ironiques, drôles et décalées qu’ils interprètent comme une succession de sketchs, avec une galerie de personnages hauts en couleur, dans un spectacle décapant, généreux, complice et interactif. Bourrés d’énergie, de délires et de joie communicative, ils jonglent avec les instruments et les harmonies vocales dont ils en jouent avec gourmandise. Un spectacle plein de fougue et d’humour à partager en famille.

Plein tarif : 17/15€ tarif réduit : 12/10€ (possibilité de carte d’abonnement). Voir site www.foliesvocales.com/billetterie

Théâtre Ducourneau 47000 AGEN Agen Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T20:30:00 2022-06-01T22:00:00