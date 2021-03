MAGNY-LES-HX Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX TRIWAP Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

TRIWAP, le samedi 13 mars 2021 à 17:00

Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable, le samedi 13 mars à 17:00

TRIWAP, c’est trois jeunes brillants touche-à-tout, à la fois chanteurs, multi-instrumentistes et comédiens. Ils écrivent et composent des chansons ironiques, drôles et décalées (détournant parfois Jacques Dutronc, les Bee Gees ou Stevie Wonder), qu’ils interprètent comme une succession de sketchs, avec une galerie de personnages hauts en couleur dans un spectacle décapant, généreux, complice et interactif ! Leur univers est à leur image : bourré d’énergie, de délires et de joie communicative. Ils jonglent avec les instruments – piano, contrebasse, trombone, guitare, flûte – tout comme avec les rythmes et les harmonies vocales dont ils jouent avec gourmandise, surprenant souvent l’oreille attentive… Idées, chansons originales et arrangements : Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc, Martin Pauvert Mise en scène et scénographie : Jean-Michel Fournereau Spectacle à la Maison de l’Environnement, 6 Rue Haeoun Tazieff – 78114 Magny-les-Hameaux Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 6,00€

Durée: 1h20 – en famille, dès 6 ans
Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable
6 Rue Haroun Tazieff
MAGNY-LES-HX

2021-03-13T17:00:00 2021-03-13T19:00:00

