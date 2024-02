Trivial Pursuit géant Onet-le-Château, jeudi 15 février 2024.

Trivial Pursuit géant Onet-le-Château Aveyron

Ce Trivial Pursuit géant est mis en scène tel un jeu télévisé des années 70. Deux présentateurs délurés, Régis et Dolores, vont animer tant bien que mal l’émission !

On retrouve les fameuses catégories Science et Nature, Géographie, Histoire … et des questions cérébrales mais parfois décalées auxquelles devront répondre les participants par équipe afin de remplir leur camembert ! Ambiance délirante garantie !

Restauration Pensez à réserver !

Jeudi 15 février 20h30 Café Culturel Le Krill tout public gratuit sur réservation EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15

fin : 2024-02-15

25 Place des Artistes

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie krill@onet-le-chateau.fr

L’événement Trivial Pursuit géant Onet-le-Château a été mis à jour le 2024-01-29 par OFFICE DE TOURISME DE RODEZ AGGLOMERATION