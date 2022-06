Trivial Poursuite EcoSphèRES

2022-07-18 14:30:00 – 2022-07-18 15:30:00 Apprendre de nombreuses informations sur les éco-gestes ; Questions sur 8 thématiques du développement durable (eau, énergie, déchets, consommation…) et défis (jeux d'observation, mimes…).

A partir de 8 ans

Animé par Familles Rurales 37

Animé par Familles Rurales 37 Apprendre de nombreuses informations sur les éco-gestes ; Questions sur 8 thématiques du développement durable (eau, énergie, déchets, consommation…) et défis (jeux d’observation, mimes…).

