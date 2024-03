TRIVIAL MUSEUM Musée des costumes, des arts et des traditions Saint-Jean-de-Maurienne, samedi 18 mai 2024.

TRIVIAL MUSEUM Vous connaissez le Trivial Poursuit classique et ses thèmatiques ! Samedi 18 mai, 20h00 Musée des costumes, des arts et des traditions

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Vous connaissez le Trivial Poursuit classique et ses thèmatiques !

Alors venez participer au Trivial Museum au sein du Musée des Costumes, Arts et Traditions Populaires dans l’ancien Palais épiscopal mis en lumière et scénographié pour la nuit européenne des musées 2024.

Musée des costumes, des arts et des traditions place de la cathédrale 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.79.83.51.51. Ancien palais épiscopal du XVIIIème siècle reconverti en musée des costumes, des arts et des traditions populaires de Maurienne. parkings gratuits à proximité

©Pierre Dompnier