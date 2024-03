Tritons, grenouilles et compagnie Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, mardi 23 avril 2024.

Tritons, grenouilles et compagnie Au crépuscule, partez, bottes aux pieds et lampe à la main, ouvrez l’oeil et observez amphibiens et autres petites bêtes des mares. Dès 6 ans. Mardi 23 avril, 20h00 Maison de la Rivière et du Paysage 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage // Equipement: Bottes et lampe frontale

Maison de la Rivière et du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

