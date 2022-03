Tritons, abris et parapluie Villepail Villepail Catégories d’évènement: Mayenne

L’ancienne carrière des Égoutelles abrite aujourd’hui une tourbière. Cette zone humide aux multiples visages abrite toute une petite faune semi-aquatique. Les discrets tritons y ont élu domicile. Espèces parapluies, elles indiquent la bonne qualité du milieu. Participez à la construction d’un abri (reproductible auprès de votre mare !) pour les protéger été comme hiver. 1km aller-retour Venir avec des gants

Inscription auprès de L’Etinbulle – 07 63 28 47 57

L'ancienne carrière des Égoutelles abrite aujourd'hui une tourbière. Cette zone humide aux multiples visages abrite toute une petite faune semi-aquatique.

