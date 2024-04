TriThur Kruth, dimanche 16 juin 2024.

TriThur Kruth Haut-Rhin

Que vous soyez un athlète chevronné cherchant à relever de nouveaux défis ou un novice passionné par le monde du triathlon, le Trithur offre des courses adaptées à tous les niveaux. C’est l’occasion parfaite de repousser vos propres limites, de partager des moments inoubliables avec d’autres passionnés de sport et de célébrer une journée dédiée à la santé, au bien-être et à la performance athlétique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 14:00:00

fin : 2024-06-16

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est aspttmulhousetrithur@gmail.com

