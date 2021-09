“Tristan, romancier, Garcia, philosophe” par Tristan Garcia Palais des Beaux-Arts de Lille, 26 novembre 2021, Lille.

“Tristan, romancier, Garcia, philosophe” par Tristan Garcia

Palais des Beaux-Arts de Lille, le vendredi 26 novembre à 20:30

Tristan Garcia est philosophe et romancier. Non pas philosophe romancier ni romancier philosophe, il se définit comme une « subjectivité amphibie », passant de la littérature à la philosophie et de la fiction à la théorie. Ce partage et cette circulation impliquent des gestes d’écriture et des manières singulières de se rapporter au langage et au monde. Cette rencontre, double en un sens, sera l’occasion d’entendre à la fois le philosophe et le romancier pour mieux comprendre avec lui en quoi la pensée se dit et se vit de plusieurs façons.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord



2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:30:00