Virtuose, Tristan Pfaff l’est assurément et sa renommée flatteuse repose en partie sur cette maîtrise du clavier qui a littéralement saisi nombre d’auditoires. Mais le pianiste français s’impose avant tout comme un musicien sans concession, abordant les partitions avec une franchise et une honnêteté admirables, soulignant la poésie à chaque œuvre sans jamais céder aux effets gratuits ni aux maniérismes doucereux. De ce fait, peu d’interprètes savent comme lui restituer la poésie de : Lully, Gounod, Offenbach, Couperin, Mozart, Chopin, Liszt, Bellini etc…

1ère catégorie : 28€ | 2ème catégorie : 22€

