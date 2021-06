Paris Sunset & Sunside Paris Tristan MELIA Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mardi 6 juillet 2021

de 19h30 à 20h30

De l'audace, Tristan Mélia n'en manque pas. Encore inconnu il y a deux ans, ce tout jeune pianiste a livré en 2019 un premier album très abouti au titre évocateur « No Problem ». 2 millions de streams plus tard, et à 24 ans à peine, Tristan s'attaque cette fois à l'un des exercices les plus difficiles qu'il soit, le piano solo. Personnage discret, Tristan avance sans se poser de questions, pourtant pétri de doutes. Il peut paraître appartenir à une autre époque, mais ne vous y trompez pas. Il a l'étoffe d'un grand. A bon entendeur.

