Roll’Studio, le samedi 15 janvier 2022 à 18:30

Bluffant, épatant, impressionnant : choisissez l’adjectif que vous voulez ! Ce qui est sûr c’est qu’à seulement 25 ans, le pianiste Tristan Mélia réussit haut la main l’exercice du piano solo et nous livre avec « Mistake Romance » un album plein d’audace, de maturité et de profondeur…Un mix subtil de compositions persos et de standards. [https://tristanmelia.fr](https://tristanmelia.fr)

15€ / Adhésion annuelle 3€ / gratuit – de 12 ans.

♫PIANO SOLO♫ Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-01-15T18:30:00 2022-01-15T20:30:00

