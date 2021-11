Cabriès maison des arts de Cabriès Bouches-du-Rhône, Cabriès Tristan Mélia en concert-solo maison des arts de Cabriès Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bluffant, épatant, impressionnant : choisissez l’adjectif que vous voulez ! Ce qui est sûr c’est qu’à seulement 25 ans, le pianiste Tristan Mélia réussit haut la main l’exercice du piano solo et nous livre avec “Mistake Romance” un album plein d’audace, de maturité et de profondeur…Un mix subtil de compositions persos et de standards. Venez l’écouter le dimanche 14 novembre 2021, à 17h à l’auditorium Pierre Malbosc de la Maison des Arts de Cabriès.

5 / 10€

maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T18:30:00

