Tristan Mélia, 27 août 2022, .

Tristan Mélia



2022-08-27 – 2022-08-27

Un festival de piano itinérant.



Tristan Mélia, pianiste de la nouvelle génération du jazz, étonne par sa maturité musicale et sa maîtrise de l’improvisation. Son premier album, réalisé à seulement 22 ans est intitulé « No Problem » (Jazz Family). Avec plus de 2 000 000 de streams, le prix « Top Mezzo » et étant élu « Disque de la Semaine » FIP… Le succès est au rendez-vous !



Comme compositeur, c’est au cœur des grands standards de jazz qu’il puise son inspiration, toujours fidèle aux mélodies qui chantent. Passionné par la musique de Bill Evans, Michel Legrand, George Gershwin, Tristan continu de chercher, de travailler et décide finalement de se confronter à l’exercice le plus périlleux : le piano solo ! Décision prise, Tristan entre en studio et réalise ce nouvel opus, intitulé « Mistake Romance » (Jazz Family).

La presse est élogieuse (4 clés Télérama, 4 étoiles Jazz Magazine, Hit Couleur Jazz, Must TSF, France Musique, Citizen Jazz…). Le jeune homme de 24 ans peut continuer sa route. Se produisant en France et en Europe, en clubs et Festivals, sa musique est chaque fois une nouvelle surprise.

Tristan prépare actuellement la sortie de son troisième album chez Jazz Family…



Le programme « Mistake Romance »

Ce nouvel opus, sorti le 26 mars 2021 en piano solo, offre au jeune pianiste une nouvelle occasion de se mettre en danger, en explorant un nouveau registre, une musique de l’instant, seul face à lui-même.



Une co-production Arts et Musiques en Provence & La Cie Nine Spirit.

Piano en Fleurs est un festival itinérant mettant chaque année à l’honneur un jardin d’exception par des concerts de pianistes d’exception.

Un festival de piano itinérant.



Tristan Mélia, pianiste de la nouvelle génération du jazz, étonne par sa maturité musicale et sa maîtrise de l’improvisation. Son premier album, réalisé à seulement 22 ans est intitulé « No Problem » (Jazz Family). Avec plus de 2 000 000 de streams, le prix « Top Mezzo » et étant élu « Disque de la Semaine » FIP… Le succès est au rendez-vous !



Comme compositeur, c’est au cœur des grands standards de jazz qu’il puise son inspiration, toujours fidèle aux mélodies qui chantent. Passionné par la musique de Bill Evans, Michel Legrand, George Gershwin, Tristan continu de chercher, de travailler et décide finalement de se confronter à l’exercice le plus périlleux : le piano solo ! Décision prise, Tristan entre en studio et réalise ce nouvel opus, intitulé « Mistake Romance » (Jazz Family).

La presse est élogieuse (4 clés Télérama, 4 étoiles Jazz Magazine, Hit Couleur Jazz, Must TSF, France Musique, Citizen Jazz…). Le jeune homme de 24 ans peut continuer sa route. Se produisant en France et en Europe, en clubs et Festivals, sa musique est chaque fois une nouvelle surprise.

Tristan prépare actuellement la sortie de son troisième album chez Jazz Family…



Le programme « Mistake Romance »

Ce nouvel opus, sorti le 26 mars 2021 en piano solo, offre au jeune pianiste une nouvelle occasion de se mettre en danger, en explorant un nouveau registre, une musique de l’instant, seul face à lui-même.



Une co-production Arts et Musiques en Provence & La Cie Nine Spirit.

dernière mise à jour : 2022-06-14 par