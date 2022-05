TRISTAN MACE QUARTET LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

TRISTAN MACE QUARTET LE TRITON, 23 juin 2022, Les Lilas. TRISTAN MACE QUARTET

LE TRITON, le jeudi 23 juin à 20:30

Après sa résidence de création en avril dernier, Tristan Macé revient au Triton pour une soirée somptueuse : « Chemins de Damas » en quartet augmenté de cuivres chatoyants, et en première partie, la reprise d’« Etrangement bleu », son mythique opéra d’après « City of Glass » de Paul Auster : quatre chanteurs, quinze musiciens en tout sur scène ! Une fête de sons, de couleurs, et de rythmes, pour célébrer deux Amériques intérieures, la caraïbe et la new-yorkaise.

TARIF E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

Etrangement bleu LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T20:30:00 2022-06-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Autres Lieu LE TRITON Adresse 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Ville Les Lilas lieuville LE TRITON Les Lilas Departement Seine-Saint-Denis

LE TRITON Les Lilas Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-lilas/

TRISTAN MACE QUARTET LE TRITON 2022-06-23 was last modified: by TRISTAN MACE QUARTET LE TRITON LE TRITON 23 juin 2022 LE TRITON Les Lilas Les Lilas

Les Lilas Seine-Saint-Denis