Tristan Lucas | Entier Caen, 19 février 2023, Caen .

Tristan Lucas | Entier

8 Quai Vendeuvre Théâtre à l’Ouest Caen Calvados Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre

2023-02-19 19:30:00 – 2023-02-19

Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre

Caen

Calvados

Tristan Lucas est en spectacle au théâtre à l’Ouest.

Tristan Lucas est un Français content. Oui, c’est un spécimen rare.

Faux lent, nonchalant hyperactif, il multiplie les projets : tournée de Stand-up à vélo (2 vélos 1 micro), plateau en espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau), improvisation (Les Ours dans ta baignoire).

Il se disperse pour mieux se (re)trouver.

Sinon niveau blague, il taquine les bobos, fait marrer sur le musée des esclaves (parce que oui, on peut rire de tout) et vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine.

Chroniqueur sur Rire et Chansons et Couleur 3 (Radio Suisse), vous avez pu le voir sur France 2 (Génération Paname), Canal + (Comédie Club Tour avec Haroun) ou sur Pasquinade.

Plus de 20 prix dans des festivals d’humour où y’a des gens qui jugent des gens.

Source : théâtre à l’Ouest

contact@theatrealouest-caen.fr https://theatrealouest.com/caen

