Tristan Lucas dans « Entier »

Tristan Lucas dans « Entier », 16 décembre 2022, . Tristan Lucas dans « Entier »



2022-12-16 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-17 EUR 16 16 Loin des sujets classiques du stand-up, Tristan parle de la société, de son parcours, de ses voyages.



Tristan Lucas est un Français content. Oui, c’est un spécimen rare. Faux lent, nonchalant hyperactif, il multiplie les projets.



Tournée de Stand-up à vélo (2 vélos 1 micro), plateau en espagnol (Buena Risa Comedy), podcast (sur un plateau), improvisation (Les Ours dans ta baignoire). Il se disperse pour mieux se (re)trouver. Sinon niveau blague, il taquine les bobos, fait marrer sur le musée des esclaves (parce que oui, on peut rire de tout) et vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine. Retrouvez Tristan Lucas dans « Entier » sur la scène de l’Art Dû. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

