CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES 44000 . Neventy en accord avec A Mon Tour Prod présentent Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… » J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks… Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire ! PS : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu.. Tristan Lopin

