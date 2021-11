Tristan Lopin: « Irréprochable » Pau, 18 mars 2022, Pau.

Tristan Lopin: « Irréprochable » Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18 Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

Il s'était imaginé devenir réalisateur pour mettre en scène des grands mélodrames (il est fan de Titanic devant l'Éternel). Sa gouaille, sa vivacité d'esprit et son talent de conteur lui ont fait prendre une autre voie. Après une école de cinéma, un passage par New York et un début de carrière en tant que costumier du 7ème Art, il rencontre l'humoriste Bérangère Krief. Elle tombe sous le charme de ce comique qui s'ignore et l'encourage à sauter le pas. C'est désormais sur les planches et Internet que Tristan Lopin fera son cinéma. Aucun potin n'échappe à ce jeune trentenaire, Parisien pure souche. Chaque jour apporte son lot d'anecdotes truculentes et nourrit des réflexions qu'il partage également sur Facebook, Instagram et sa chaîne YouTube.

Billets en vente à l’office de tourisme de Pau.

+33 5 59 82 93 97

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau

