Tristan Lopin – Irréprochable THEATRE LE RHONE, 11 février 2023, BOURG LES VALENCE.

Tristan Lopin – Irréprochable THEATRE LE RHONE. Un spectacle à la date du 2023-03-01 (2023-02-11 au ) 20:00. Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

NG PRODUCTIONS (Lic. 3-1001637) en accord avec A MON TOUR PROD et FIERCE PROD présentent ce spectacle « Pour des raisons techniques et calendaires indépendantes de notre volonté, nous sommes au regret d’annuler le spectacle de Tristan Lopin prévu à la Maison du Peuple de Belfort le 24 février 2023. Veuillez vous rapprocher du point de vente où vous avez acheté votre billet pour procéder au remboursement. Merci de votre compréhension ».Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… » J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks… Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire ! PS : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu.le tarif réduit est destiné aux personnes étudiantes et sans emploi, sur présentation d’un justificatif en cours de validité.Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 81 54 20 47 Tristan Lopin

Votre billet est ici

THEATRE LE RHONE BOURG LES VALENCE 265 B allée André Revol 26500

NG PRODUCTIONS (Lic. 3-1001637) en accord avec A MON TOUR PROD et FIERCE PROD présentent ce spectacle

« Pour des raisons techniques et calendaires indépendantes de notre volonté, nous sommes au regret d’annuler le spectacle de Tristan Lopin prévu à la Maison du Peuple de Belfort le 24 février 2023.

Veuillez vous rapprocher du point de vente où vous avez acheté votre billet pour procéder au remboursement.

Merci de votre compréhension ».



Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… » J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks… Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire !

PS : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu.

le tarif réduit est destiné aux personnes étudiantes et sans emploi, sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 81 54 20 47

. EUR35.0 35.0 euros

Votre billet est ici