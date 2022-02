Tristan Lopin – 22 mars 2022 – Casino Théâtre Barrière Bordeaux Casino Barrière, 22 mars 2022, Bordeaux.

Tristan Lopin – 22 mars 2022 – Casino Théâtre Barrière Bordeaux

Casino Barrière, le mardi 22 mars à 20:30

Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, se serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé … » J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des birkenstocks … tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire ! PS : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu.

Tarif : 29€

Tristan Lopin, Irréprochable

Casino Barrière Rue du cardinal richaud, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T21:30:00