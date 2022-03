TRISTAN Le Crès Le Crès Catégories d’évènement: Hérault

Le Crès

TRISTAN Le Crès, 11 mars 2022, Le Crès. TRISTAN Le Crès

2022-03-11 – 2022-03-11

Le Crès Hérault Le Crès EUR 25 25 Ne manquez pas l’opéra récit “Tristan” le 11 mars 2022 à l’Agora ! ► Un mythe légendaire qui s’écoute comme un livre d’images ! Une histoire d’amour tragique évoquée au long de trois actes Billet en pré-vente : 25 €

Paiement par carte bleue sur le site HelloAsso : Tristan Paiement par chèque à l’ordre de l’association Les Amis de Tristan adressé à :

Marie-Pierre Galleret

6, avenue de Saint Drézéry 34160 Beaulieu

Réservation tél. : 06 08 40 02 81 Pass sanitaire obligatoire Ne manquez pas l’opéra récit “Tristan” le 11 mars 2022 à l’Agora ! agora@ville-lecres.eu http://gatla2.wixsite.com/tristan/home Ne manquez pas l’opéra récit “Tristan” le 11 mars 2022 à l’Agora ! ► Un mythe légendaire qui s’écoute comme un livre d’images ! Une histoire d’amour tragique évoquée au long de trois actes Billet en pré-vente : 25 €

Paiement par carte bleue sur le site HelloAsso : Tristan Paiement par chèque à l’ordre de l’association Les Amis de Tristan adressé à :

Marie-Pierre Galleret

6, avenue de Saint Drézéry 34160 Beaulieu

Réservation tél. : 06 08 40 02 81 Pass sanitaire obligatoire Le Crès

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Le Crès Autres Lieu Le Crès Adresse Ville Le Crès lieuville Le Crès Departement Hérault

Le Crès Le Crès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-cres/

TRISTAN Le Crès 2022-03-11 was last modified: by TRISTAN Le Crès Le Crès 11 mars 2022 Hérault Le Crès

Le Crès Hérault