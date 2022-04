Tristan & Isolde Grand Théâtre de Genève, 25 mai 2022, Genève.

### Tristan & Isolde **Ballet du Grand Théâtre de Genève** Chorégraphie : Joëlle Bouvier Scénographie : Émilie Roy Costumes : Sophie Hampe Lumières : Renaud Lagier Musique : Richard Wagner En mai 2015, le public du Ballet de Genève ovationnait au Bâtiment des Forces Motrices la création de « Salue pour moi le monde ! » de Joëlle Bouvier. Ce titre pouvait paraître cryptique mais les wagnériennes et wagnériens pure laine y ont tout de suite reconnu l’allusion au Tristan und Isolde de Wagner, dont ce spectacle de ballet est un magistral concentré. Depuis, cette production est entrée dans le répertoire de tournée du Ballet de Genève, sous le titre, plus immédiatement reconnaissable par un public international, de Tristan & Isolde. Pour clore sa saison 2021-22, le Ballet du GTG reprend cette production, comme point d’orgue au mandat de son directeur Philippe Cohen, qui reconnaît volontiers en elle l’une, voire la plus belle de toutes celles qu’il a offertes au public genevois et mondial. « Salue pour moi le monde ! » c’est ce qu’Isolde demande à sa compagne Brangäne, à peine a-t-elle englouti ce qu’elle croit être un poison fatal mais qui est en réalité un philtre d’amour, dont elle mourra certes mais entraînant avec elle dans l’amour et la mort, le chevalier Tristan. Cet adieu au monde est d’autant plus poignant quand on sait qu’il sera consommé dans le brasier épique d’une passion interdite. Créé pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève en 2015 _Au Bâtiment des Forces Motrices (BFM)_

