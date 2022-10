« Tristan et Yseut » Épopée amoureuse burlesque à La Chevalerie, 7 avril 2023, .

« Tristan et Yseut » Épopée amoureuse burlesque à La Chevalerie



2023-04-07 20:30:00 – 2023-04-07 23:00:00

TRISTAN ET YSEUT d’après l’oeuvre de Eugène Guillevic

avec Maryanna Franceschini, Camille Hudry,

Jean Lacroix, Gwennaël Mélé et Pauline Rollet

Lumière : François Robert

Costumes : Les Crevettes in The Pick-Up

Musique : François Tantot

Adaptation : Paul Emond

Mise en scène : Valentine Chomette

Production : Les Crevettes in The Pick-Up

Le roi Marc, pressé de se marier par ses barons, envoie Tristan chercher Iseut pour lui demander sa main. Mais sur le chemin du retour Tristan et Iseut boivent un philtre d’amour consacré au marié et tombent éperdument amoureux.

Cette adaptation de l’auteur belge Paul Emond est une véritable épopée saupoudrée d’intrigues de cour, de prédictions magiques, d’exécutions manquées, de créatures extraordinaires, de situations aussi drôles que tragiques.

De cette histoire aux multiples rebondissements les Crevettes in The Pick-Up proposent une version triste et burlesque à la fois, profonde et grotesque en même temps, rythmée et délirante.

Vendredi 7 avril à 20h30 à La Salle de La Chevalerie (Saint-Amour, 39)

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes : 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Les spectacles « Carte blanche » sont au tarif unique de 10 €

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public :

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69

