TRISTAN ET ISOLDE WAGNER OPERA, 10 février 2023, NANCY.

TRISTAN ET ISOLDE WAGNER OPERA. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 19:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 12.0 à 78.5 euros.

OPERA NATIONAL DE LORRAINE (L-1-1035105-2-1035106-3-1035107) Présente : ce spectacle . Poète, metteur en scène, futur directeur du Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues aime faire descendre les œuvres de leur piédestal pour les partager avec le public. Son théâtre unit dans un souffle le présent de la scène à la communauté éphémère des spectateurs. Il prend la forme de rituels fragiles et insolites : jouer une immense épopée avec deux comédiens, faire apprendre à une poignée de gens les vers d’un sonnet de Shakespeare, mettre en scène la souffleuse du Teatro Nacional Dona Maria II à Lisbonne.Avec ses complices de création – les danseurs Sofia Dias et Vítor Roriz – il s’empare du mythe de Tristan et Isolde dont il suit le mouvement à travers les âges – au gré des transcriptions, des réécritures, des traductions, des malentendus, des erreurs et des errances. Il se fait à son tour le passeur de la légende qu’il conjugue au présent, écrivant sur le vide ces mots plus grands que nos corps.Tristan et Isolde, opéra en trois actesCréé au Théâtre royal de la Cour de Bavière à Munich, le 10 juin 1865Nouvelle production: Opéra national de Lorraine Coproduction:Opéra de Lille, Théâtre de CaenLivret et musique: Richard WagnerDirection musicale: Leo HussainOrchestre de l’Opéra national de LorraineChef de choeur: Guillaume FauchèreChœur de l’Opéra national de LorraineMise en scène: Tiago RodriguesDécors: Fernando RibeiroCostumes:José António TenenteLumières:Nuno MeiraDramaturgie: Simon HatabAssistanat à la mise en scène: Sophie Bricaire

OPERA NANCY Place Stanislas Meurthe-et-Moselle

