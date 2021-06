Éragny Parc Urbain - ERAGNY sur OISE Éragny, Val-d'Oise Triskel spectacle d’acrobatie aérienne du Cirque FUSION Parc Urbain – ERAGNY sur OISE Éragny Catégories d’évènement: Éragny

Val-d'Oise

Triskel spectacle d’acrobatie aérienne du Cirque FUSION Parc Urbain – ERAGNY sur OISE, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Éragny. Triskel spectacle d’acrobatie aérienne du Cirque FUSION

Parc Urbain – ERAGNY sur OISE, le samedi 3 juillet à 18:30 Gratuit – Tout public

Spectacle d’acrobatie aérienne où cinq artistes de haut niveaux enchainent des prouesses dans un univers de conte fantastique au cœur des légendes celtiques. Parc Urbain – ERAGNY sur OISE Parc Urbain – Allée de Munster – 95610 ERAGNY sur OISE Éragny Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Éragny, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Urbain - ERAGNY sur OISE Adresse Parc Urbain - Allée de Munster - 95610 ERAGNY sur OISE Ville Éragny lieuville Parc Urbain - ERAGNY sur OISE Éragny