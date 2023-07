Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique et du centre de tri Trisalid Saran Catégories d’Évènement: Loiret

Saran Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique et du centre de tri Trisalid Saran, 16 septembre 2023, Saran. Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique et du centre de tri Samedi 16 septembre, 10h00 Trisalid Grâce à un parcours pédagogique vous pourrez découvrir l’histoire des déchets, le fonctionnement de l’usine ou encore les éco-gestes qui sont abordés grâce à des ateliers et des outils, ainsi qu’une visite guidée au cœur des process. Trisalid 651 Rue de la Motte Pétrée, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/50011/website/home/143563/0/ »}] Trisalid, unité de traitement des ordures ménagères d’Orléans Métropole incinère et valorise les déchets ménagers produits par les 657.000 habitants des communes de la Métropole et des communautés de communes périphériques. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

