Triptyque – Les Improsteurs Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Triptyque – Les Improsteurs Marseille 8e Arrondissement, 21 janvier 2023, Marseille 8e Arrondissement . Triptyque – Les Improsteurs 16 allée Albéniz Espace culturel Roy d’Espagne Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Espace culturel Roy d’Espagne 16 allée Albéniz

2023-01-21 – 2023-01-21

Espace culturel Roy d’Espagne 16 allée Albéniz

Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR Les Improsteurs proposent un spectacle d’improvisation basé sur trois catégories distinctes, le triptyque.



Dans ce format, les comédiens vont jouer trois improvisations longues de 30 minutes chacune et de façon discontinue, c’est a dire en alternant les scènes de chacune des trois catégories.



Il s’agit pour les improvisateurs de jouer par exemple une première scène « à la manière de Marcel Pagnol ». La durée de la scène est au bon vouloir des comédiens, ce temps est déduit des 30 minutes allouées à la catégorie Pagnol.



La 2e scène sera le début d’une autre catégorie, par exemple une « science-fiction » dont la durée sera déduite des 30 minutes allouées a la catégorie science-fiction.



La 3e scène initiera une troisième catégorie, par exemple « à la manière d’Almodovar ».



La scène suivante sera la suite de l’improvisation Pagnol déjà initiée et ainsi de suite jusqu’à extinction du temps global de 30 minutes pour chaque catégorie.



Les scènes auront donc des durées variables directement gérées par les comédiens, qui devront passer d’un style à un autre sans temps mort et sans perdre le fil de leurs histoires, challenge que les Improsteurs partageront avec leurs amis Toulousains les Cyranosaures. Triptyque d’improvisation : Pagnol, Science-fiction, Almodovar. Improvisation “made in Marseille” Espace culturel Roy d’Espagne 16 allée Albéniz Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Espace culturel Roy d’Espagne 16 allée Albéniz Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville Espace culturel Roy d’Espagne 16 allée Albéniz Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-8e-arrondissement/

Triptyque – Les Improsteurs Marseille 8e Arrondissement 2023-01-21 was last modified: by Triptyque – Les Improsteurs Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement 21 janvier 2023 16 allée Albéniz Espace culturel Roy d’Espagne Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône