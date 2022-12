TRIPTYQUE DE LEÏLA KA Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe 7 EUR Trois pièces pour découvrir l’univers de la chorégraphe Leïla Ka.

Entrée dans la danse par les portes du Hip-hop, interprète chez Maguy Marin pour May B, Leïla Ka flirte librement avec les danses urbaines et la théâtralité. C’est toi qu’on adore

Duo

Elles sont deux mais pourraient être cent ou mille. Ensembles, héroïnes, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables, elles avancent, résistent, s’effondrent parfois, mais se relèvent toujours. C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout. Pode Ser

Solo

Princesse furieuse, guerrière romantique, Leïla affronte avec une énergie rageuse le rapport à soi-même, à l’autre, à la société et s’élance dans un combat qui n’en finira plus. Un solo coup de poing sur la difficulté d’être soi, primé 5 fois à l’international. Se faire la belle

Solo

A travers un langage chorégraphique extravagant flirtant avec l'absurde, dans un désordre provocateur empreint d'ironie, le corps accompagné d'une musique pulsative et électronique, crie haut et fort ce qu'il doit exulter à tout prix. Trois pièces de Leïla Ka en solo ou en duo, faisant se rencontrer hip hop et danse contemporaine sur des sons parfois électro pour évoquer le désir de liberté.

