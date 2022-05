Triptyque chorégraphique Anapnoí par la Compagnie Pieds Nus 0 L’Espace de l’Art Concret Espace de l’art concret – centre d’art contemporain, 14 mai 2022 19:00, Mouans-Sartoux.

Nuit des musées Triptyque chorégraphique Anapnoí par la Compagnie Pieds Nus 0 L’Espace de l’Art Concret Espace de l’art concret – centre d’art contemporain Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre et gratuite

Une danse de l’instinct en résonance avec la musique spontanée de l’artiste Davy Sur et les oeuvres de l’exposition Filiations 2.

• Triptyque chorégraphique Anapnoí par la Compagnie Pieds Nus

pièce chorégraphique pour danseurs amateurs & 1 artiste musicien

19h Tumulte — 20h Souffle — 21h Instant

AnapnoÍ est le parcours d’hommes et de femmes du quotidien, abordant la danse avec toute la fougue et la naïveté avec lesquelles on pratique une passion…la passion de danser sa vie. Les danseurs nous soufflent leur instantanéité, leur énergie, leurs pensées, leurs rêves, l’intimité de leur poésie intérieure, leur rapport au corps.

L’espace entre les sons et les silences habités deviennent leur plus belle source d’inspiration. Une danse de l’instinct en résonance avec la musique spontanée de l’artiste Davy Sur et les oeuvres de l’exposition Filiations 2.

Corinne Oberdorff — chorégraphie & scénographie

Davy Sur — création & interprétation musicale

Centre d’Art Contemporain Expositions temporaires – Collection permanente – Ateliers pédagogiques

Voiture / Car Autoroute A8 – Sortie “Cannes-Mougins”, direction “Grasse” : Sortie Mouans-Sartoux Autoroute A8 – Exit “Cannes-Mougins”, direction “Grasse” : Exit Mouans-Sartoux Bus Ligne TAM 600 Cannes – Grasse – Départ gare de Cannes, arrêt Centre Mouans-Sartoux TAM 600 Cannes – Grasse line – Departure: Cannes Station, stop: Centre Mouans-Sartoux Train Ligne Cannes – Grasse – Arrêt Gare Mouans-Sartoux (15 minutes de la gare de Cannes) Line Cannes – Grasse – Get off at Mouans-Sartoux (15 minutes from the Cannes train station) Avion / Plane Aéroport de Nice (trajet Aéroport – Mouans-Sartoux : 30mn en voiture) Nice airport – (Airport – Mouans-Sartoux : 30 mn by car)

http://www.espacedelartconcret.fr http://www.facebook.com/espace.delartconcret;http://twitter.com/art_concret

Car / Car Autoroute A8 – Exit “Cannes-Mougins”, direction “Grasse”: Exit Mouans-Sartoux Autoroute A8 – Exit “Cannes-Mougins”, direction “Grasse”: Exit Mouans-Sartoux Bus Line TAM 600 Cannes – Grasse – Départ gare de Cannes, Centre Mouans-Sartoux stop TAM 600 Cannes – Grasse line – Departure: Cannes Station, stop: Centre Mouans-Sartoux Train Line Cannes – Grasse – Gare Mouans-Sartoux stop (15 minutes from Cannes station) Line Cannes – Grasse – Get off at Mouans-Sartoux (15 minutes from the Cannes train station) Plane/ Plane Nice Airport (route Airport – Mouans-Sartoux: 30mn by car) Nice airport – (Airport – Mouans-Sartoux: 30 mn by car) Free and free admission Saturday 14 May, 19:00

Centre d’Art Contemporain Temporary exhibitions – Permanent Collection – Educational workshops hearing impairment

• Tríptico coreográfico Anapnoí por la Compañía Descalza

pieza coreográfica para bailarines aficionados & 1 artista músico

19h Tumulto – 20h Respiración – 21h Instante

Anapnoà es el recorrido de hombres y mujeres de la vida cotidiana, abordando la danza con toda la pasión y la ingenuidad con las que se practica una pasión… la pasión de bailar su vida. Los bailarines nos soplan su instantaneidad, su energía, sus pensamientos, sus sueños, la intimidad de su poesía interior, su relación con el cuerpo.

El espacio entre los sonidos y los silencios habitados se convierte en su más bella fuente de inspiración. Una danza del instinto en resonancia con la música espontánea del artista Davy Sur y las obras de la exposición Filiations 2.

Corinne Oberdorff – coreografía y escenografía

Davy Sur – creación & interpretación musical

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 19:00

Château, Place Suzanne de Villeneuve, 06370 Mouans-Sartoux, Provence-Alpes-Côte d’azur, France 06370 Mouans-Sartoux Provence-Alpes-Côte d’Azur