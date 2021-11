Toulouse Centre culturel Alban-Minville Haute-Garonne, Toulouse Triptyque Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Triptyque Centre culturel Alban-Minville, 6 janvier 2022, Toulouse. Triptyque

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 6 janvier 2022 à 20:30

Danse —– **Cie M.0** « Trois tableaux, trois univers différents, trois ailleurs. Je crée trois endroits dans lesquels sont immergés les spectateurs de façon instantanée. L’accent est porté sur l’instant présent et la contemplation. L’objectif n’étant pas de créer du sens mais plutôt d’inviter les sens. Trois expériences hypnotiques, minimalistes, fugitives et éphémères sont proposées. » Maryne Bernard **Conception et chorégraphie** Maryne Bernard **Avec** Angelica Ardiot, Mélissa Dilvy & Annie Smith, Naomi Charlot

Tarif B

Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T20:30:00 2022-01-06T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Alban-Minville Adresse 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Alban-Minville Toulouse