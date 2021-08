Triptyk : le bois dans la ville de pierre Triptyk, 21 septembre 2021, Bordeaux.

Triptyk : le bois dans la ville de pierre —————————————– Triptyk est une opération de logements collectifs réalisée par l’agence Why Architecture au sein du site patrimonial remarquable. C’est également trois volumes dinstincts jouant sur les pleins et les vides d’un parcellaire en lanière. Mais surtout c’est l’affirmation du bois comme matériaux de construction dans le centre historique de Bordeaux. _Venez découvrir ce projet atypique en compagnie de Julien Vincent de l’agence Why Architecture et de Sylvain Schoonbaert, Chef de projets Architecture et patrimoine urbain en projet à la Direction de l’urbanisme de Bordeaux Métropole._

3€ (gratuit moins de 18 ans et Carte Jeune) Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

En écho aux Journées nationales de l’architecture, nous invitons des architectes, urbanistes et professionnels du patrimoine, à échanger sur les enjeux de la création contemporaine à Bordeaux.

Triptyk 43-45 rue Carpenteyre Bordeaux Saint-Michel Gironde



