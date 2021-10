Genève La Comédie de Genève Genève Triptych : The missing door, The lost room and The hidden floor La Comédie de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

du jeudi 24 février 2022 au samedi 26 février 2022 à La Comédie de Genève

Le duo de chorégraphes de la compagnie flamande Peeping Tom nous plonge dans l’enfer mental d’un triple huis-clos : The missing door, The lost room et The hidden floor. Chaque pièce de la trilogie nous fait glisser dans un nouveau cadre onirique, proche du plateau de cinéma : un couloir dont les multiples portes s’ouvrent sur le néant, une cabine de bateau instable, un restaurant désaffecté où la nature reprend ses droits. Les décors, vivants comme des sables mouvants, aspirent et éjectent des corps déséquilibrés, offerts aux transports de danses animales, presque surréelles de prouesse. Plus les personnages pris dans cette dimension illusoire tentent d’y échapper, plus la réalité leur glisse entre les doigts. Concept et mise en scène Gabriela Carrizo, Franck Chartier

De CHF 40.- à CHF 10.-

Le duo de chorégraphes de la compagnie flamande Peeping Tom nous plonge dans l'enfer mental d'un triple huis-clos : The missing door, The lost room et The hidden floor. La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève

2022-02-24T20:00:00 2022-02-24T22:00:00;2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:30:00;2022-02-26T18:30:00 2022-02-26T20:30:00

