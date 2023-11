Les 20 ans de Lille 2004 spécial kids ! Tripostal Lille, 6 décembre 2023, Lille.

Les 20 ans de Lille 2004 spécial kids ! Mercredi 6 décembre, 14h00 Tripostal Entrée libre

HAPPY BIRTHDAY LILLE 2004 !

Mercredi 06 décembre, fêtez avec nous les 20 ans de Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture, là où tout a commencé…

lille3000 vous propose des événements au Tripostal autour de l’exposition « Au bout de mes rêves » présentée avec la Vanhaerents Art Collection.

Au programme :

14h – 19h : Ateliers et visites de l’exposition.

14h30 & 16h30 : La Boum Manouche

Swing, Musiques de dessins animés, Jazz

Quelques musiciens du collectif In Illo Tempore se sont mis d’accord pour empêcher les enfants (et les grands !) de rester assis pendant un concert de swing.

Aussi, quand l’une chante et donne des pas de danse, les autres donnent le meilleur de leur swing manouche sur des morceaux réarrangés spécialement pour l’occasion !

De 0 à 99 ans – Durée : 45 min à 1h – Genre : Musique à danser

Dès 16h : Goûter de la Saint-Nicolas avec distribution de chocolat chauds et brioches offerts par lille3000 !

GRATUIT (hors exposition)

Plus d’infos sur auboutdemesreves-lille3000.com

Parking : Autocité Euralille

À 2 min à pied des Gares Lille Flandres et Lille Europe

Train : Gare Lille Flandres – Lille Europe

V’lille : Station 24 Flandres – Euralille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:00:00+01:00

© lille3000