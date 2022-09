Rencontre avec Hugo Clément Tripostal Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Rencontre avec Hugo Clément Samedi 1 octobre, 13h30 Tripostal Av. Willy Brandt, 59000 Lille

03 20 14 47 60 Hugo Clément est journaliste, engagé dans la défense de l’environnement. Il produit et anime la série documentaire « Sur le Front » (France Télévisions). Il a publié chez Fayard, en 2020, son « Journal de guerre écologique », et au Seuil, en 2019, « Comment j’ai arrêté de manger les animaux ». Hugo Clément revient avec un nouvel ouvrage : « Les lapins ne mangent pas de carottes » dans lequel il peint l’image que nous avons des animaux, qui est bien souvent mauvaise. Il souligne : « L’image que nous avons des animaux correspond rarement à la réalité. Il nous faut donc déconstruire les représentations et les pratiques que nous perpétuons de génération en génération, malgré nos connaissances scientifiques toujours plus grandes. C’est ce à quoi je souhaite contribuer avec ce livre : informer sur la face cachée de l’exploitation animale, apprendre à cohabiter avec les autres créatures et prendre conscience que nous sommes une espèce parmi d’autres. Pour eux comme pour nous, il y a urgence à changer de regard sur le vivant. » Dans le cadre du Festival Utopia de lille3000, nous avons le plaisir de le recevoir pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces au Tripostal. La rencontre aura lieu de 13h30 à 14h et la séance de dédicaces de 14h à 16h30 Entrée gratuite | Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T13:30:00+02:00

2022-10-01T16:30:00+02:00

