Nord Atelier : Tâches chimériques Tripostal Lille, 17 août 2022, Lille. Atelier : Tâches chimériques Mercredi 17 août 2022, 16h00 Tripostal Atelier : Tâches chimériques Technique d’encre aquarelle En s’inspirant des œuvres de Solange Pessoa, imaginez vos propres animaux chimériques. Matériel mis à disposition Infos Pratiques :

Durée : 01h30

A partir de 5-6 ans

Réservation par mail à : billetterie@lille3000.com ou par téléphone au 03 20 14 47 60 (du mercredi au dimanche de 12h à 19h)

Tarif droit d'entrée exposition Tripostal Av. Willy Brandt, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03 20 14 47 60

2022-08-17T16:00:00+02:00 – 2022-08-17T17:30:00+02:00

