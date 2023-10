Cet évènement est passé NOCTURNE GRATUITE AU TRIPOSTAL Tripostal Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord NOCTURNE GRATUITE AU TRIPOSTAL Tripostal Lille, 17 juin 2022, Lille. NOCTURNE GRATUITE AU TRIPOSTAL Vendredi 17 juin 2022, 19h00 Tripostal Entrée libre Vendredi 17 juin à 19h, lille3000 vous propose de (re)découvrir l’exposition “Les Vivants” pour une nocturne 100% gratuite ! Au programme : APÉROLIVE (Dj set au Bar du Tripostal) et une NOCTURNE de l’exposition « Les Vivants, Fondation Cartier pour l’art contemporain », avec visites guidées et atelier de dessin. – Exposition ouverte gratuitement : de 19h à 21h

– Visites guidées de l’exposition : Départs à 19h et à 20h

– DJ set de Nodread : dès 19h au Bar du Tripostal

– Atelier dessin : de 19h à 20h Atelier dessin :

Venez (apprendre à) dessiner dans les salles d’exposition en vous inspirant des œuvres des artistes de la forêt du Gran Chaco paraguayen.

Du matériel sera mis à votre disposition durant la séance.

Atelier gratuit pour 10 personnes, sur inscription à l’accueil du Tripostal.

Durée : 1h Tripostal Av. Willy Brandt, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03 20 14 47 60 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T19:00:00+02:00 – 2022-06-17T23:30:00+02:00

