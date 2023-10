Cet évènement est passé Atelier Le Grand Bleu Tripostal Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier Le Grand Bleu Tripostal Lille, 11 août 2019, Lille. Atelier Le Grand Bleu Dimanche 11 août 2019, 15h00 Tripostal Pour les enfants de 9/12 ans – Gratuit Créer un décor subaquatique en 3D dans une boîte à chaussures en s’inspirant des artistes Hicham Berrada et Yayoi Kusama • Créer des personnages, des animaux, des formes abstraites qui se baladent dans des eaux inexplorées • Découpage, collage, dessin, assemblage – Inscriptions par mail à billetterie@lille3000.com, par téléphone ou sur place au maximum 45 minutes avant le début de l’atelier et en fonction des places disponibles – Une mini Visite Guidée en fonction du thème de l’atelier est proposée en préambule de celui-ci Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f51b526c-72e2-4e0b-8844-46a3e8ed041b [{« type »: « phone », « value »: « 0320144760 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lille3000.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-11T15:00:00+02:00 – 2019-08-11T16:30:00+02:00

2019-08-11T15:00:00+02:00 – 2019-08-11T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Tripostal Adresse Avenue Willy Brandt, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Tripostal Lille latitude longitude 50.63683;3.073575

Tripostal Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/