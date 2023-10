[EXPO TERMINÉE] COSMIC Tripostal Lille, 17 juillet 2019, Lille.

[EXPO TERMINÉE] COSMIC 17 juillet – 1 septembre 2019 Tripostal Gratuit

« Ici, la photographie relève d’une authentique entreprise poétique. Un monde à inventer s’affirme dans un geste de création pour convoquer notre regard et notre imaginaire, au gré d’une odyssée visuelle aussi mystérieuse que merveilleuse. De l’infiniment grand à l’infiniment petit, nous voilà confrontés à une géographie inconnue, celle d’objets et de paysages (stellaires) qui s’imposent au regard par la seule force de leur présence et densité photographique. »

Jean-Bapstiste Guey, Galerie Les Bains Révélateurs.

VERNISSAGE AVEC L’ARTISTE :

JEU 18 JUIL. À 19H

En partenariat avec la Galerie Les Bains Révélateurs.

[BON PLAN]

– Exposition Eldorama en accès liibre dès 19h.

– Vente flash à la billetterie du Tripostal sur place seulement ce jeudi de 19h à 21h pour La Nuit du Tripostal #2 : Objectif MOON ! de ce samedi 20 juillet : Tarif réduit : 6€ au lieu de 10€ !

Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f51b526c-72e2-4e0b-8844-46a3e8ed041b

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-17T12:00:00+02:00 – 2019-07-17T19:00:00+02:00

2019-09-01T12:00:00+02:00 – 2019-09-01T19:00:00+02:00

Cosmic © Sandrine Elberg