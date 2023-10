Cet évènement est passé Me Too Galatée · Pol Pi Tripostal Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Me Too Galatée · Pol Pi Tripostal Lille, 22 juin 2019, Lille. Me Too Galatée · Pol Pi Samedi 22 juin 2019, 14h30 Tripostal Entrée conditionnée par l’achat d’un ticket pour l’exposition « Eldorama » au Tripostal Allégorie de la création ou de la domination masculine ? Le chorégraphe d’origine brésilienne Pol Pi nous rappelle toute la violence symbolique contenue dans la fable d’Ovide. Derrière l’attachement de l’artiste pour son œuvre, la passivité de Galatée – qui ne portait pas même de nom dans le texte originel – interpelle. À l’heure où les pensées les plus rétrogrades s’expriment au grand jour au Brésil, Galatée est ici le point de départ d’une réflexion sur l’idéalisation et le formatage du corps féminin par le regard de l’homme. – Carte blanche à Kubra Khademi · Artistes et exils Au détour de l’exposition Eldorama de lille3000 au Tripostal, les performeur·se·s invité·e·s par Kubra Khademi nous engagent à nous interroger sur l’exil, nos parcours humains et nos diversités culturelles : des questionnements qui nous renvoient à la richesse de notre propre humanité. Programme : Disparue, de Marcela Santander Corvalán Flower Tower, de Yassine Boussaadoun Me Too Galatée, de Pol Pi Potopoto, de Makanka _____ Latitudes Contemporaines vous présente la 17e édition de son festival de la scène contemporaine, qui aura lieu du 5 au 28 juin 2019 dans plus d’une douzaine de lieux de la Métropole lilloise, des Hauts-de-France et à Courtrai en Belgique ! Au programme : danse, musique, théâtre, performances, projets inédits, lieux insolites et expériences uniques… Découvrez l’ensemble de la programmation du festival : http://latitudescontemporaines.com/ Billetterie : https://festival-latitudes-contemporaines.festik.ne Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f51b526c-72e2-4e0b-8844-46a3e8ed041b Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-22T14:30:00+02:00 – 2019-06-22T19:00:00+02:00

2019-06-22T14:30:00+02:00 – 2019-06-22T19:00:00+02:00 © Marc Dommage Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Tripostal Adresse Avenue Willy Brandt, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Tripostal Lille latitude longitude 50.63683;3.073575

Tripostal Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/