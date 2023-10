Nuit du Tripostal #1 : El Barrio Loco ! Tripostal Lille, 7 juin 2019, Lille.

Nuit du Tripostal #1 : El Barrio Loco ! Vendredi 7 juin 2019, 19h00 Tripostal De 6€ à 10€

Les deux reines du Neo Perreo réunies pour la première fois sur scène en Europe.

Ms Nina «Live»

Artiste engagée depuis ses débuts, la musique lui permet de lutter contre les clichés qui colle à la peau du reggaeton, elle condamne les inégalités de sexe, de genres et les étiquettes collées aux femmes. « Mes chansons sont une façon d’encourager les gens à être eux-même » a-t-elle dit à Indie Mag, « Surtout les femmes, je veux qu’elles se sentent libres, qu’elles disent à haute voix ce qu’elles pensent. »

https://www.youtube.com/watch?v=AqLAKlkRM30

Tomasa del Real «Live»

Artiste touche à tout, styliste, tatoueuse, chanteuse… Sa carrière musical démarre en 2015, elle conquit très vite son public, elle est décrite comme le futur du reggaeton. Elle nous arrivera tout droit de Los Angeles, où elle a fait un passage très remarqué au festival Coachella, ainsi qu’à Lollapolooza au Chili. L’ambassadrice du Neo Perreo vous fera danser hasta abajo !

https://www.youtube.com/watch?v=AuO11HdO4gY

Pedrolito Radioglobal

(Muevelo / Kiosk Radio)

DJ/ Organisateur de teufs, « il dévoile dans chacun de ses podcasts de nouvelles tueries issues de la Global Bass » A Nous Paris.

Pedrolito est ce qu’on appelle un véritable digger de Reggaeton et Tropical Bass.

Il a mixé en première partie de Daddy Yankee et partagé la scène avec King Doudou, Los Rakas, Pablito Mix, Flavia Coelho, Rosa Pistola, Borchi, Lazy Flow, Sergent Garcia, Uproot Andy, RKK, etc.

Il saura te faire perrear hasta abajo toda la noche !

https://www.mixcloud.com/Pedrolito/stream/

Max le Daron

(Lowup / Akwaaba Music / Kiosk Radio)

DJ/ Producteur, organisateur de soirées, boss du label Low Up Record, l’homme aux milles casquettes a joué aux cotés d’artistes comme Diplo, Buraka Som Sistema, Toddla T, Daniel Haaksman, Schlachthofbronx… Le dancefloor s’en souviendra !

https://soundcloud.com/max-le-daron

MONSIEUR TOULOUSE

DJ et producteur de spectacles, il sévit partout où l’on peut danser. Vous avez pu le croiser derrière les platines du Magazine Club et aux cotés d’artistes comme Myd, Terence Fixmer, Bambounou, Stéréoclip, Mumdance, Douster etc.

Il distille lors de ses sets, une musique remplie de groove, tintée de soul et d’influences latines qui lui ont permis de jouer à Manchester, Buenos Aires, ou encore récemment à San Salvador.

https://soundcloud.com/monsieurtoulouse

✖︎ LINE UP ✖︎

Warm up 19H00-20H30 : Monsieur Toulouse

20H30-22H : MAX LE DARON

22H-23H30 : PEDROLITO

23H30- 00H30 : MS NINA

00H30 -1H30 TOMASA DEL REAL

01H30-02H00 PEDROLITO b2B MAX LE DARON

✖︎ BILLETTERIE ✖︎

http://bit.ly/30wA5V8

Tarif Plein: 11€ avec accès à l’exposition ELDORAMA le soir même de 19H à 22H

Tarif Réduit: 7€ avec accès à l’exposition ELDORAMA le soir même de 19H à 22H

✖︎ INFOS PRATIQUES ✖︎

Le Tripostal

Avenue Willy Brandt

59000 Lille

Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f51b526c-72e2-4e0b-8844-46a3e8ed041b [{« data »: {« author »: « Ms Nina », « cache_age »: 86400, « description »: « Suscru00edbete a mi canal para recibir las u00faltimas novedades: http://bit.ly/MISSNINAnnMs Nina – Tu sicariannMS NINA @msninaojorgeline BEAUTY BRAIN @beautybrainspnReggaeton pa tus nalgas / Disponible en Itunes y Spotify », « type »: « video », « title »: « u2665 Ms Nina u2665 – Tu Sicaria Prod Beauty Brain », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/AqLAKlkRM30/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=AqLAKlkRM30 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCh3Bu4S3srVR6tkOcv50elQ », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=AqLAKlkRM30 », « type »: « oembed »}, {« data »: {« author »: « Nacional Records », « cache_age »: 86400, « description »: « Tomasa del Real | Bellaca del Au00f1o disponible ya en todas plataformas | https://fanlink.to/TomasaDelRealn nFollow Tomasa del Real:nFacebook u27a4 https://www.facebook.com/tomasadelrealnTwitter u27a4 https://twitter.com/tomasadelrealnInstagram u27a4 https://www.instagram.com/tomasadelrealnnLyrics by Tomasa del realnProduced by Dj BlassnCo-produced by Ulises El LicenciadonMixed by Dj BlassnMastered by Frank El MediconExecutive Produced by Toy SelectahnnDirected & Styled by @FREAKCITYLAnJustin Romero @StreetBoi & Valerie Campbell @VallyG_irl nnShot by Rob Crawford @Mister.CrawfordnChito Tafy @ChitoTafy Rick Gonzalez @_RickGonzaleznnEdited by Jude MC @jvde nnLighting by @Whalenproductions nnHair by Rene Cortez @HairbyrenecorteznnMake up by Julia Brooks @Muse_muannFreak City ENT.nnDon’t forget to subscribe to our channel!nFacebook u27a4 https://www.facebook.com/nacionalrecordsnTwitter u27a4 https://www.twitter.com/nacionalrecordsnInstagram u27a4 https://www.instagram.com/nacionalrecords », « type »: « video », « title »: « Barre con el Pelo – Tomasa del Real (Official Music Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/AuO11HdO4gY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=AuO11HdO4gY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCK_7uFzY1qxGpT3BiYHAoxg », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=AuO11HdO4gY », « type »: « oembed »}, {« data »: {« author »: « Max le Daron », « cache_age »: 86400, « description »: « I make people dance – Afro-influenced dance music and dancehall infused beats.nnOne of the heads of @lowuprecords – nBooking/Remix enquiries: info@lowup.be », « type »: « rich », « title »: « Max le Daron », « thumbnail_url »: « //i1.sndcdn.com/avatars-000153791321-o7nbsx-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/max-le-daron », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « http://soundcloud.com/max-le-daron », « thumbnail_width »: 500, « html »: « « , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/max-le-daron », « type »: « oembed »}, {« data »: {« author »: « MONSIEUR TOULOUSE », « cache_age »: 86400, « description »: « MONSIEUR TOULOUSE nnYou might have seen him lastly share the stage with, TERENCE FIXMER, BAMBOUNOU, MUMDANCE, SINJIN HAWKE,MYD, CANBLASTER, DJ SLOW, PANTEROS 666, STEREOCLIP, BOBMO, PARTY HARDER, HIGHBLOO . . . », « type »: « rich », « title »: « MONSIEUR TOULOUSE », « thumbnail_url »: « //i1.sndcdn.com/avatars-000110512817-vatdmk-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/monsieurtoulouse », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « http://soundcloud.com/monsieurtoulouse », « thumbnail_width »: 500, « html »: « « , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/monsieurtoulouse », « type »: « oembed »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-07T19:00:00+02:00 – 2019-06-08T02:00:00+02:00

2019-06-07T19:00:00+02:00 – 2019-06-08T02:00:00+02:00