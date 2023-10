Maker Faire Lille : faire par soi-même ! Tripostal Lille, 1 mars 2019, Lille.

Maker Faire Lille : faire par soi-même ! 1 – 3 mars 2019 Tripostal Payant, sur réservation

A Lille, pour sa troisième édition, le Maker Faire Lille voit les choses en grand ! Après le succès de l’édition 2018 partagée par près de 11 000 visiteurs et des centaines de makers, Le Tripostal accueille une nouvelle fois l’événement du 1er au 3 mars 2019. La nouvelle édition prépare d’ores et déjà une programmation exceptionnelle : plus de 400 makers, le retour de l’atelier géant (encore plus grand), des démonstrations insolites…

Qu’est ce que Maker Faire Lille ?

Maker Faire Lille regroupera des ateliers, présentations et conférences autour des thèmes de la créativité, la fabrication et le mouvement Do it Yourself (« Faites le vous même »). C’est un événement pour tous les adeptes de technologie, artisans, éducateurs, inventeurs, hobbyistes, ingénieurs, clubs de science, auteurs, artistes ou encore étudiants. Tous ces Makers se rassemblent pour présenter ce qu’ils font et partager ce qu’ils ont appris avec un public composé de familles, de professionnels et d’amateurs curieux de découvrir le mouvement des Makers.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture des 3 jours : de 10h à 19h

Afin d’optimiser les flux de visiteurs, les billets sont vendus par créneaux d’arrivées.

Pour les créneaux du MATIN, la validation du billet d’entrée devra se faire entre 10h et 13h00.Pour les créneaux de l’APRES MIDI, la validation du billet d’entrée devra se faire entre 14h30 et 17h30.

Important :

La durée de votre visite n’est pas limitée mais toute sortie sera définitive.Nous vous conseillons de privilégier une arrivée en début de session pour profiter pleinement de votre visite.

*Il n’y a pas de billetterie sur place, la vente des billets se fait uniquement en ligne. *

Tarif Plein : 9€

Tarif réduit : 6€ (Jeunes de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois sur présentation de justificatif à l’entrée)

Entrée gratuite pour les – de 6 ans

Attention le nombre de places pour Maker Faire Lille est limité, n’attendez pas pour réserver ici !

Pour toutes questions ou informations vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@makerfairefrance.com

Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f51b526c-72e2-4e0b-8844-46a3e8ed041b [{« type »: « link », « value »: « https://yurplan.com/event/MAKER-FAIRE-LILLE/34445?cat=non »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-01T10:00:00+01:00 – 2019-03-01T19:00:00+01:00

2019-03-03T10:00:00+01:00 – 2019-03-03T19:00:00+01:00