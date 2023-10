FOOTBALL ET PHOTOGRAPHIES D’AUTEURS Tripostal Lille, 6 septembre 2018, Lille.

FOOTBALL ET PHOTOGRAPHIES D’AUTEURS 6 septembre – 4 novembre 2018 Tripostal Entrée libre

Aucun des photographes présentés ici n’est un spécialiste de la photographie de football mais chacun a trouvé dans ce thème matière à faire briller son talent tant ce sujet est riche et permet à tous les styles de s’exprimer. Ils sont portraitistes, photojournalistes, parfois les deux, et ont tous en commun la volonté de raconter des histoires autour du ballon rond. De la pratique amateur, au LOSC et ses supporters ou ceux de Liverpool, en passant par la discipline unique et intense du lélo, ils se sont attachés à retranscrire les émotions, l’engouement et la nostalgie que livre ce sport.

À partir de cette émotion et de la performance sportive elle-même, il s’agit surtout de mettre en avant la qualité d’un regard. Les photographes présentés au Tripostal sont également de grands auteurs qui ont pour certains, démarré leur carrière avec la thématique du sport et qui pour d’autres, en ont fait leur raison d’être.

Leur travail propose un point de vue unique et un arrêt sur image insoupçonné au coeur de la prouesse sportive pour en dégager le caractère esthétique et universel qui puisse être apprécié autant par les connaisseurs que par les néophytes de ces disciplines.

AVEC : CRISTINA ALDEHUELA & JORDI PERDIGO, KEN GRANT, LE LOSC, HARALD HAUSWALD, BOB MARTIN, STÉPHANE MEUNIER, SERGEY NOVIKOV, PAUCE, GÉRARD RANCINAN, JEAN-CHRISTOPHE ROSÉ, GÉRARD UFÉRAS.

Tripostal Avenue Willy Brandt, 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France Le Tripostal est un lieu dédié aux expositions d'art contemporain à Lille. C'est depuis « Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture » que le Tripostal est devenu un espace d'accueil et de programmation. Entrée libre – Exposition Sportfoto gratuite.

Exposition photo

Parc des Princes, PSG – LOSC, 21.05.2011, Supporters Lillois © Ludovic Maillard / La Voix Du Nord