Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer La compagnie El Nucleo sera présente chez notre voisin d’scène Saint Pair sur Mer, du 14 au 18 février. Les jeunes de 11 à 14 ans sont invités à prendre part à ce stage de 5 jours. Le groupe Nine Million Witches mettra en musique les explorations des jeunes. Edward Aleman, directeur artistique de la compagnie El Nucleo nous fait part de son approche : https://youtu.be/p55sGTrtWmQ.

Inscriptions en ligne ici : https://forms.gle/4hs8xpcvw5Pf16Mo9

melanie.thorel@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 https://www.archipel-granville.fr/

