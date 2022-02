TRIPLE PLATEAU ROCK – Concert LE STOCK, 19 février 2022, Mennecy.

TRIPLE PLATEAU ROCK – Concert

LE STOCK, le samedi 19 février à 20:30

▬▬▬ SALAMMBÔ ▬▬▬ —————- Salammbô est un groupe de rock alternatif français originaire de région parisienne. La musique de ce groupe est une poésie fiévreuse et spontanée, à laquelle répond un folk-rock retentissant. La chanson française y est animée par un souffle rock alternatif, porté par le quintet sur scène. De l’intensité sonore jusqu’à la fébrilité intimiste, le groupe fait de chaque émotion un jeu de contrastes et d’harmonies. **Pour suivre toute leur actu :** ? : [https://www.facebook.com/Salammb0/about/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/Salammb0/about/?ref=page_internal) ? : [https://salammbo.bandcamp.com/](https://salammbo.bandcamp.com/) ? : @salammb0 ? YOUTUBE : [https://www.youtube.com/channel/Salammbô](https://www.youtube.com/channel/Salammbô) SPOTIFY: [https://open.spotify.com/artist/7LDTVKPn3Yf39nbfRhs092](https://open.spotify.com/artist/7LDTVKPn3Yf39nbfRhs092)… ▬▬▬ GWACHA ▬▬▬ ————– A travers une musique éclectique, puissante et gorgée de poésie, le peuple Gwacha vous embarque dans son histoire captivante. Célébrons Munkacha par des » Sabachiak ” uniques, effrénés et transpirants de » Helaï ”, l’énergie brute et vitale de chacun.e. Les guerriers et la guerrière Gwachis vous invitent à un périple mystique et festif à la découverte de leur langue et de leur culture. **Pour suivre toute leur actu :** ? : [https://www.facebook.com/gwachamusic/about/](https://www.facebook.com/gwachamusic/about/)… ? : [https://www.instagram.com/gwacha.music](https://www.instagram.com/gwacha.music) ▬▬▬ NEO ▬▬▬ ———– (Rock actuel) ### ▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬ – Entrée gratuite – Ouverture à 16h – Happy Hour de 16h à 19h – Début du concerts vers 20h30 ( /!\ Balances l’après-midi) ? Sélection de bières artisanales & locales en pression ou bouteilles – Vins – Nombreux softs ? ? Planchettes de saucisson, de terrine et tartinables (poisson, légume)? ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ See you !

entrée libre et gratuite

Les groupes Salammbô / Gwacha / Néo mettront le feu au STOCK samedi 19 février !

LE STOCK 7 rue Charles Péguy Mennecy Mennecy Le Village Levitt Essonne



