TRIPLE PLATEAU – CHAÎNON MANQUANT Laval, 17 septembre 2021, Laval.

TRIPLE PLATEAU – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-17 21:15:00 – 2021-09-18 Square de Boston Le chapiteau

Laval Mayenne

Qalam & Adil Smaali

El Rouh signifie “l’esprit” en Arabe. Cette création est un voyage musical imprégné de sonorités et de rythmes issus des musiques Gnawa et berbères dialoguant avec les musiques celtes et Européennes.

Ces musiques de transe issues des traditions populaires, combinent la puissance de leurs formes cycliques mélodiques et rythmiques. C’est l’occasion pour Qalam d’explorer ce qui nous relie et constitue un point de rencontre entre des cultures souvent plus proches que l’on pourrait penser.

Chant, Guembri : Adil Smaali

Fifres, choeurs : Damien Fadat

Cistre, choeurs : Sylvain Quéré

Violon, choeur : Paul Oliver

Doholla, Bendir, calebasse, choeurs : Samuel Wornom

Tablas, Bodhran, karkabou, choeurs : Guilhem Chapeau-Centurion

Ann O’Aro Trio

Ann O’aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et de la voix. Une œuvre en créole dont les mots, viscéraux, racontent ses blessures et claquent comme son phrasé.

Son écriture sauvage s’imprègne des langages accidentés ou des tics langagiers : une fulmination poétique branchée sur les tabous insulaires de l’île de la Réunion et les émotions fortes, la violence sexuelle, l’inceste et la passion amoureuse. Et le chant d’Ann O’aro jaillit. Un chant qui plonge dans la réalité et n’a pas peur des ombres.

Chant, percussions : Ann O’Aro

Trombone, chant : Teddy Dris

Percussions, chants : Bino Hoareau

Azadi

Musique sensible aérienne, ivre de liberté, Azadi souffle d’une voix si singulière, presque hypnotique un langage universel. Azadi invite à explorer les grands espaces où parfois le cinéma et Paul Éluard prennent la parole…

Né d’une lumineuse rencontre artistique entre Camille Saglio et Madeleine Cazenave en 2016, Azadi offre sur le fil ou dans les profondeurs au son du piano, du oud, du n’goni, de la sansula, un voyage flirtant sur les rives de contrées inexplorées.

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous porter par la musique d’AZADI…

Piano : Madeleine Cazenave

Chant, oud, n’goni : Camille Saglio

Basse, percussions : Gurvan L’Helgoualc’h

Claviers, machines : Xavier Pourcher

Tout public – Durée : 3h10 – Tarifs : 10€/8€

QALAM & ADIL SMAALI + ANN O’ARO TRIO + AZADI

https://www.lechainon.fr/programmation/qalam-adil-smaali-ann-oaro-trio-azadi/

Qalam & Adil Smaali

El Rouh signifie “l’esprit” en Arabe. Cette création est un voyage musical imprégné de sonorités et de rythmes issus des musiques Gnawa et berbères dialoguant avec les musiques celtes et Européennes.

Ces musiques de transe issues des traditions populaires, combinent la puissance de leurs formes cycliques mélodiques et rythmiques. C’est l’occasion pour Qalam d’explorer ce qui nous relie et constitue un point de rencontre entre des cultures souvent plus proches que l’on pourrait penser.

Chant, Guembri : Adil Smaali

Fifres, choeurs : Damien Fadat

Cistre, choeurs : Sylvain Quéré

Violon, choeur : Paul Oliver

Doholla, Bendir, calebasse, choeurs : Samuel Wornom

Tablas, Bodhran, karkabou, choeurs : Guilhem Chapeau-Centurion

Ann O’Aro Trio

Ann O’aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et de la voix. Une œuvre en créole dont les mots, viscéraux, racontent ses blessures et claquent comme son phrasé.

Son écriture sauvage s’imprègne des langages accidentés ou des tics langagiers : une fulmination poétique branchée sur les tabous insulaires de l’île de la Réunion et les émotions fortes, la violence sexuelle, l’inceste et la passion amoureuse. Et le chant d’Ann O’aro jaillit. Un chant qui plonge dans la réalité et n’a pas peur des ombres.

Chant, percussions : Ann O’Aro

Trombone, chant : Teddy Dris

Percussions, chants : Bino Hoareau

Azadi

Musique sensible aérienne, ivre de liberté, Azadi souffle d’une voix si singulière, presque hypnotique un langage universel. Azadi invite à explorer les grands espaces où parfois le cinéma et Paul Éluard prennent la parole…

Né d’une lumineuse rencontre artistique entre Camille Saglio et Madeleine Cazenave en 2016, Azadi offre sur le fil ou dans les profondeurs au son du piano, du oud, du n’goni, de la sansula, un voyage flirtant sur les rives de contrées inexplorées.

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous porter par la musique d’AZADI…

Piano : Madeleine Cazenave

Chant, oud, n’goni : Camille Saglio

Basse, percussions : Gurvan L’Helgoualc’h

Claviers, machines : Xavier Pourcher

Tout public – Durée : 3h10 – Tarifs : 10€/8€

dernière mise à jour : 2021-08-12 par