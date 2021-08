TRIPLE PLATEAU – CHAÎNON MANQUANT Laval, 15 septembre 2021, Laval.

TRIPLE PLATEAU – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-15 21:30:00 – 2021-09-16 6PAR4 177 RUE DU VIEUX SAINT LOUIS

Laval Mayenne

Brasier

Auteur et interprète central du projet, Nicolas/Brasier explore dans ce premier EP ses zones d’ombre, névroses, impasses et agitations intérieures. Il s’y montre tour à tour colérique et blessé, excessif et fragile. Dans une écriture à la fois coup de poing et émouvante, il pose un regard peu amène sur le monde alentour, qu’il évoque sa province natale, le déterminisme social ou l’enfance maltraitée. Cynisme et humour ne sont pas en reste, qui éveillent immanquablement le sourire de l’auditeur sur des titres comme «Crémaillère » ou « Dernières volontés ».

Auteur-interprète : Nicolas Boisnard

Melba

Melba entre sur scène comme sur un ring : présence irradiante, magnétique. Si son langage a souvent été empreint de combats, elle sait aujourd’hui allier l’’ombre à la lumière pour défendre ses chansons avec une énergie contagieuse. On en retient un amour ardent pour l’’impact, l’’urgence de briser des silences et d’ouvrir des débats. L’inclusivité comme cheval de bataille, Melba cherche à rassembler sans détours.

Chant : Melba

Guitare : Jason Del Campo

Machines : Nicolas Steib

Son : Lionel Thomas

Rouquine

Les mélodies sont obsédantes et la tête bouge sur une électro-pop élégante et racée. Les mots sont comme des percussions qui frappent au ventre. Ça remue et ça fait marrer.

L’amour, les mômes, la mort, le sexe… Rouquine aime bien James Blake et Boris Vian, Alt-J et Orelsan. En live, les arpèges d’une guitare électrique planent et s’ajoutent aux claviers, les deux voix se mêlent dans des harmonies baroques et atmosphériques. Rouquine se barre, pays lointain et grands espaces, mais les rythmiques se musclent et on garde toujours le corps en mouvement, pieds au sol.

Tout public – Durée : 3h10 – Tarifs : 10€/8€

BRASIER + MELBA + ROUQUINE

https://www.lechainon.fr/programmation/brasier-melba-rouquine/

Brasier

Auteur et interprète central du projet, Nicolas/Brasier explore dans ce premier EP ses zones d’ombre, névroses, impasses et agitations intérieures. Il s’y montre tour à tour colérique et blessé, excessif et fragile. Dans une écriture à la fois coup de poing et émouvante, il pose un regard peu amène sur le monde alentour, qu’il évoque sa province natale, le déterminisme social ou l’enfance maltraitée. Cynisme et humour ne sont pas en reste, qui éveillent immanquablement le sourire de l’auditeur sur des titres comme «Crémaillère » ou « Dernières volontés ».

Auteur-interprète : Nicolas Boisnard

Melba

Melba entre sur scène comme sur un ring : présence irradiante, magnétique. Si son langage a souvent été empreint de combats, elle sait aujourd’hui allier l’’ombre à la lumière pour défendre ses chansons avec une énergie contagieuse. On en retient un amour ardent pour l’’impact, l’’urgence de briser des silences et d’ouvrir des débats. L’inclusivité comme cheval de bataille, Melba cherche à rassembler sans détours.

Chant : Melba

Guitare : Jason Del Campo

Machines : Nicolas Steib

Son : Lionel Thomas

Rouquine

Les mélodies sont obsédantes et la tête bouge sur une électro-pop élégante et racée. Les mots sont comme des percussions qui frappent au ventre. Ça remue et ça fait marrer.

L’amour, les mômes, la mort, le sexe… Rouquine aime bien James Blake et Boris Vian, Alt-J et Orelsan. En live, les arpèges d’une guitare électrique planent et s’ajoutent aux claviers, les deux voix se mêlent dans des harmonies baroques et atmosphériques. Rouquine se barre, pays lointain et grands espaces, mais les rythmiques se musclent et on garde toujours le corps en mouvement, pieds au sol.

Tout public – Durée : 3h10 – Tarifs : 10€/8€

dernière mise à jour : 2021-08-12 par