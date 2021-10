TRIPLE JUICE INVITE ILLYES FERFERA ET ISCLE DATSIRA Pavillon République, 13 octobre 2021, Toulouse.

Pavillon République, le mercredi 13 octobre à 20:30

**Illyes Ferfera**, saxophones ténor et alto / **Iscle Datsira**, saxophones ténor et soprano / **Sylvain Rey**, piano / **George Storey**, contrebasse / **Rémy Gouffault**, batterie Grâce aux projets communs ponctuels et jams sessions toulousaines endiablées auxquelles ils participent avec ferveur, les atomes crochus de Sylvain, George et Rémy se sont connectés, reconnus, appréciés. De leur entente est né Triple Juice et, en 2020, _Atomes_, leur premier album confirme leur attachement à Thelonious Monk ou Ahmad Jamal pour les figures tutélaires mais aussi à une génération nouvelle qui va de Brad Mehldau à Shai Maestro en passant par Flash Pig et De Beren Gieren. Sur scène ils invitent le saxophoniste Illyes Ferfera, pur produit des écoles de jazz de Mont de Marsan, Toulouse, Marciac, Paris et participant efficace à de nombreux projets menés par André Minvielle, Christian Vander (Magma) et autre Thomas Galliano. Triple Juice invite aussi un autre saxophoniste, Iscle Datsira, tout aussi talentueux et prisé, qui multiplie aventures et enregistrements. On parie sur le groove ? Plus d’information : [[www.triplejuice.net](www.triplejuice.net)](www.triplejuice.net) [[https://www.youtube.com/watch?v=sP5nLAX8hAg](https://www.youtube.com/watch?v=sP5nLAX8hAg)](https://www.youtube.com/watch?v=sP5nLAX8hAg)

Tarif unique : 5 € / assis – Tout public

IN / JAZZ FRANÇAIS

Pavillon République 1 boulevard de la marquette 31090 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



