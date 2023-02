TRIPLE H FESTIVAL HIP HOP HEROES LE BATACLAN PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

TRIPLE H FESTIVAL HIP HOP HEROES LE BATACLAN, 19 février 2023, PARIS. TRIPLE H FESTIVAL HIP HOP HEROES LE BATACLAN. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 16:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 59.0 à 59.0 euros. UNSTREAMED PROD (PLATESV-D-2019-001239) PRESENTE ce concert Les billets sont reportés de manière suivante : · Les billets pour la date du vendredi 1 octobre 2021 sont valables pour la nouvelle date du vendredi 17 février 2023 · Les billets pour la date du samedi 2 octobre 2021 sont valables pour la nouvelle date du samedi 18 février 2023 · Les billets pour la date du dimanche 3 octobre 2021 sont valables pour la nouvelle date du dimanche 19 février 2023 Du Vendredi 17 au Dimanche 19 février 2023, le Bataclan accueillera la toute première édition du TRIPLE H Festival (Hip-Hop Heroes).Cet événement réunira pendant 3 jours parmi les plus grandes légendes du « Hip-Hop » Américain. Parmi les nombreux artistes qui seront programmés vous pourrez assister en Live aux performances de Beanie Sigel, Freeway, CL Smooth, Slum Village, Das EFX, AZ, Mobb Deep, Havoc, Big Noyd, Large Professor, Keith Murray, Lord Finesse, Erick Semon, PMD, Kool G Rap, EPMD, The Beatnuts, Masta Ace, Marco Polo…Stay Tuned ! Programme/Line Up: Jour 1/Day 1 (17/02/2023) : – 16H30 : Ouverture des portes/Open doors– 17h30 : Slum Village (T3 x Young RJ)– 18H45 : The Beatnuts (JuJu x Psycho Les)– 20H00 : Das EFX (Dray x Skoob)– 21H15 : EPMD (Erick Sermon x Parrish Smith)Jour 2/Day 2 (18/02/2023) : – 15H30: Ouverture des portes/Open doors– 16H15: Keith Murray– 17H20: PMD– 18H25: Erick Sermon– 19H30: Mobb Deep (Havoc x Big Noyd)– 20H35: Kool G Rap– 21H40: Beanie Sigel x Freeway Jour 3/Day 3 (19/02/2023) : – 15H30: Ouverture des portes/Open doors– 16H15: Masta Ace x Marco Polo– 17H20: Large Professor– 18H25: Keith Murray– 19H30: Lord Finesse– 20H35: CL Smooth– 21H40: AZContact PMR (Personnes à mobilité réduite) : 01.58.70.16.36

